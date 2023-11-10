На подступах к Киеву работает ПВО: Россия запустила "шахеды"

На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны, сообщил начальник Киевской городской администрации Сергей Попко. Воздушные силы сообщали, что Россия запустила "шахеды" по Украине.

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В 21.23 Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области РФ.

В 22:35 в ВСУ сообщили об угрозе ударных дронов для Киевской области и призвали находиться в укрытиях.

В 22:47 Попко сообщил о работе ПВО на подступах к столице.

По состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Киевской областях и в столице.

23:40. В Одесской и Черкасской областях отбои, Киевская и столица все еще красные.

Россияне практически каждую ночь терроризируют Украину атаками "шахедов". Также в последнее время резко возросло количество атак РФ на Одесскую область, в том числе ракетных.

Прошлой ночью россияне запустили шесть Shahed-136/131 из Краснодарского края: силы ПВО уничтожили пять из шести и одну ракету Х-59.

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