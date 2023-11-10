Авдіївка і коксохім. РФ б'є авіабомбами та з РСЗВ, загинули цивільні, штурми відбито – ЗСУ

Російські окупанти продовжують завдавати ударів з авіації та ракетних систем залпового вогню по Авдіївці та коксохімічному заводу, у місті загинуло двоє цивільних. Загарбникам важливо захопити будівлі заводу, аби було легше оборонятися, але ситуація під контролем українських захисників. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.

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"Російські терористи продовжують завдавати як авіаударів, так і б'ють із РСЗВ по житлових будинках самої Авдіївки й будівлях коксохімічного заводу. Буквально о 12 годині знову відбувся авіаудар і РСЗВ. Вчора увечері внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку в Авдіївці загинуло дві цивільні особи – чоловік та жінка, тіла знаходяться під завалами", – повідомив він.

Загарбники вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового та в районах Авдіївки й Первомайського – там відбито дев'ять атак, зазначив військовий.

"Під покровом ночі та туману окупанти намагаються перекидати групи піхоти на передову, щоб заповнити прогалини й поповнити втрати", – зауважив речник.

Штупун пояснив, що окупанти б'ються не тільки за коксохімічний завод: вони не полишають спроб все-таки оточити Авдіївку, а завод їм важливий для того, щоб "якось зачепитися", бо пробившись до будівель їм буде легше окопуватися й оборонятись.

"Намагаються пробитися до будівель, тому що там вже окопуватися легше й оборонятися буде легше. Тобто вони матимуть більше можливостей зачепитися. Що копати окопи у відкритому полі або десь у лісопосадках, де все прострілюється нашою артилерією та працюють наші оператори БПЛА, і що ховатися в якихось будівлях. Наразі ситуація під контролем, і коксохімічний завод під нашим контролем", – повідомив він.

Військовий зазначив, що окупанти не застосовують техніку масово, як під час штурмів у жовтні, а намагаються воювати невеликими групами піхоти кількістю приблизно у відділення (за різними джерелами до 15 осіб).

"Наші артилеристи й наші оператори дронів контролюють ситуацію, також наша розвідка працює потужно, і намагаються ці групи [окупантів] нищити ще на підході", – підсумував речник.

9 листопада Штупун повідомив, що росіяни спрямовують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

10 листопада Генштаб поінформував, що загарбники штурмували на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки й продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

У Генштабі повідомили втрати окупантів за минулу добу: втрати армії РФ в Україні становлять 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем.

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