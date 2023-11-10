Авдеевка и коксохим. РФ бьет авиабомбами и РСЗО, погибли гражданские, штурмы отбиты – ВСУ

Российские оккупанты продолжают наносить удары по авиации и ракетным системам залпового огня по Авдеевке и коксохимическому заводу, в городе погибли двое гражданских. Захватчикам важно захватить здания завода, чтобы легче обороняться, но ситуация под контролем украинских защитников. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Российские террористы продолжают наносить как авиаудары, так и бьют и из РСЗО по жилым домам самой Авдеевки и зданиям коксохимического завода. Буквально в 12 часов снова произошел авиаудар и РСЗО. Вчера вечером в результате авиаудара по многоквартирному дому в Авдеевке погибли два гражданских лица – мужчина и женщина, тела находятся под завалами", – сообщил он.

Захватчики вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового и в районах Авдеевки и Первомайского – там отбиты девять атак, отметил военный.

"Под покровом ночи и тумана оккупанты пытаются опрокидывать группы пехоты на передовую, чтобы заполнить пробелы и восполнить потери", – отметил спикер.

Штупун пояснил, что оккупанты дерутся не только за коксохимический завод: они не оставляют попыток все-таки окружить Авдеевку, а завод им важен для того, чтобы "как-то зацепиться", потому что пробившись к зданиям, им будет легче окапываться и обороняться.

"Пытаются пробиться в здания, потому что там уже окапываться легче и обороняться будет легче. То есть у них будет больше возможностей зацепиться. Что копать окопы в открытом поле или где-то в лесопосадках, где все простреливается нашей артиллерией и работают наши операторы БПЛА, и что прятаться в каких-то постройках. Сейчас ситуация под контролем, и коксохимический завод под нашим контролем", – сообщил он.

Военный отметил, что оккупанты не применяют технику массово, как во время штурмов в октябре, а пытаются воевать небольшими группами пехоты количеством примерно в отделение (по разным источникам до 15 человек).

"Наши артиллеристы и наши операторы дронов контролируют ситуацию, также наша разведка работает мощно, и пытаются эти группы [оккупантов] уничтожать еще на подходе", – подытожил спикер.

9 ноября Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

10 ноября Генштаб проинформировал, что захватчики штурмовали на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки и продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

В Генштабе сообщили потери оккупантов за минувшие сутки: потери армии РФ в Украине составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем.

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