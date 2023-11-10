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Росія штурмувала на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки – мапа

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 09:00
Росія штурмувала на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти штурмували на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки й продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж доби відбулося 69 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські захисники відбили сім атак противника.

Карта: deepstate

На Лиманському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

Карта: deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Карта: deepstate

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, там Сили оборони відбили понад 25 атак.

Карта: deepstate

На Шахтарському напрямку росіяни без успіху вели штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Карта: deepstate

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Карта: deepstate

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

  • 10 жовтня Генштаб повідомив, що втрати армії РФ в Україні склали 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі.
  • Російські пабліки розповсюдили відео, записане нібито бійцями 110-ї бригади, які виконують бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пресслужба бригади заявила, що це фейк і на відео – перевдягнені в українську форму окупанти.

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Артем Джеріпа
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