Росія штурмувала на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки – мапа

Російські окупанти штурмували на сімох напрямках, Сили оборони відбили атаки й продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Впродовж доби відбулося 69 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські захисники відбили сім атак противника.

На Лиманському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, там Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни без успіху вели штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

10 жовтня Генштаб повідомив, що втрати армії РФ в Україні склали 800 осіб, знищено також 14 артилерійських систем.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі.

Російські пабліки розповсюдили відео, записане нібито бійцями 110-ї бригади, які виконують бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пресслужба бригади заявила, що це фейк і на відео – перевдягнені в українську форму окупанти.

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