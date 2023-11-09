Російські пабліки в соцмережах поширили відео, записане нібито бійцями 110-ї окремої механізованої бригади, які виконують бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пресслужба бригади заявила, що це фейк, і на відео – перевдягнені в українську форму окупанти.

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У відеозверненні один із окупантів українською мовою заявив, що "підрозділ" не в змозі далі виконувати бойові завдання, він поскаржився на командування, "безглузді штурми" та дефіцит боєкомплекту.

"Росіяни настільки ж жалюгідні, наскільки й жалюгідні їхні фейки. В ролику, який розповсюдили російські помийки, не воїни нашої бригади, а перевдягнуті окупанти", – заявили у 110-й ОМБр.

Українські військові заявили, що чекають на подібні відео, але вже справжні, з боку ворогів.

"Будуть жалітись, що злі ЗСУшники щодня їх розносять сотнями поблизу Авдіївки. Але жодні ролики вам, окупанти, не допоможуть. Всі залишитесь гнити в Авдіївських полях. Бійці 110-ї ОМБр це гарантують!" – йдеться у повідомленні бригади.

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Наразі в районі Авдіївки та Мар'їнки окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації, повідомив речник ЗСУ Штупун.

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