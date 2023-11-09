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Авдеевка. Россияне переоделись в форму ВСУ и записали фейковое видео от имени 110 ОМБр видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 21:37
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Российские паблики в соцсетях распространили видео, записанное якобы бойцами 110-й отдельной механизированной бригады, которые выполняют боевые задачи на Авдеевском направлении. Пресс-служба бригады заявила, что этот фейк и на видео – переодетые в украинскую форму оккупанты.

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В видеообращении один из оккупантов на украинском языке заявил, что "подразделение" не в состоянии дальше выполнять боевые задания, он пожаловался на командование, "бессмысленные штурмы" и дефицит боекомплекта.

"Россияне настолько жалкие, насколько и жалкие их фейки. В ролике, который распространили российские помойки, не воины нашей бригады, а переодетые оккупанты", – заявили в 110-й ОМБр.

Украинские военные заявили, что ждут подобные видео, но уже настоящие, со стороны врагов.

"Будут жаловаться, что злые ВСУшники ежедневно их разносят сотнями вблизи Авдеевки. Но никакие ролики вам, оккупанты, не помогут. Все останетесь гнить в Авдеевских полях. Бойцы 110-й ОМБр это гарантируют!" – сказано в сообщении бригады.

  • Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
  • Сейчас в районе Авдеевки и Марьинки оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации, сообщил спикер ВСУ Штупун.

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Оксана Житнюк
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