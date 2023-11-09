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Зеленський про ППО: Працюємо з усіма партнерами, стараємося щотижня додавати сили

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 19:15
Зеленський про ППО: Працюємо з усіма партнерами, стараємося щотижня додавати сили - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна працює з усіма партнерами заради систем протиповітряної оборони для країни, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ми працюємо й з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. Що більш захищеними будуть українське небо, українські міста, села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності", – сказав він.

Президент зазначив, що йдеться і про виробництва, серед іншого, оборонні.

"Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет", – заявив Зеленський.

Він повідомив про сьогоднішні наради з головою уряду стосовно поточних питань і потреб держави та з міністром закордонних справ щодо його зустрічей та розмов з партнерами, нових домовленостей, котрі можуть бути досягнуті.

Президент провів нараду з Головним управлінням розвідки Міноборони.

"Є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці. Продовжуємо евакуацію наших громадян із сектора Гази – на зараз уже 89 наших людей урятували. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес", – зазначив Зеленський.

Він повідомив про доповідь Служби безпеки України стосовно протидії колаборантам: "Молодці, хлопці".

  • Зеленський заявив, що Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі.
  • Президент повідомив, що втрати Збройних Сил України у війні як мінімум у п'ять разів менші за російські. 
  • Зеленський заявив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять із необхідності повного виведення російських військ із суверенної території України.

Читайте також: У Зеленського назвали чотири умови для виборів під час війни

Артем Джеріпа
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