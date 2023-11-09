Зеленский о ПВО: Работаем со всеми партнерами, стараемся еженедельно добавлять силы
Украина работает со всеми партнерами ради систем противовоздушной обороны для страны, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Мы работаем и со всеми партнерами ради систем ПВО для Украины – стараемся фактически еженедельно добавлять силы нашему воздушному щиту. Чем более защищенными будут украинское небо, украинские города, села, тем больше будет возможностей у наших людей для экономической активности", – сказал он.
Президент отметил, что речь идет и о производствах, среди прочего, оборонных.
"Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь свою силу, чтобы защищать свой суверенитет", – заявил Зеленский.
Он сообщил о сегодняшних совещаниях с главой правительства по текущим вопросам и потребностям государства и с министром иностранных дел по поводу его встреч и разговоров с партнерами, новых договоренностей, которые могут быть достигнуты.
Президент провел совещание с Главным управлением разведки Минобороны.
"Есть важные результаты работы разведки. Я благодарю вас, парни. Продолжаем эвакуацию наших граждан из сектора Газа – сейчас уже 89 наших людей спасли. Мы работаем дальше. Очень кропотливый и деликатный процесс", – отметил Зеленский.
Он сообщил о докладе Службы безопасности Украины относительно противодействия коллаборантам: "Молодцы, ребята".
- Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности.
- Президент сообщил, что потери Вооруженных Сил Украины в войне как минимум в пять раз меньше российских.
- Зеленский заявил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.
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