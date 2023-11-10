Россия штурмовала на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки – карта
Российские оккупанты штурмовали на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки и продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В течение суток произошло 69 боевых столкновений.
На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отразили семь атак противника.
На Лиманском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Оккупанты вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.
На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там Силы обороны отразили более 25 атак.
На Шахтерском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре таки оккупантов в районах Вербового и Работино Запорожской области.
Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
В сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.
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- Российские паблики распространили видео, записанное якобы бойцами 110-й бригады, выполняющими боевые задания на Авдеевском направлении. Пресс-служба бригады заявила, что это фейк и на видео – переодетые в украинскую форму оккупанты.
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