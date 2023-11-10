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Россия штурмовала на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 09:00
Россия штурмовала на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты штурмовали на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки и продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отразили семь атак противника.

Карта: deepstate

На Лиманском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Оккупанты вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там Силы обороны отразили более 25 атак.

Карта: deepstate

На Шахтерском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Карта: deepstate

На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре таки оккупантов в районах Вербового и Работино Запорожской области.

Карта: deepstate

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

  • 10 октября Генштаб сообщил, что потери армии РФ в Украине составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности.
  • Российские паблики распространили видео, записанное якобы бойцами 110-й бригады, выполняющими боевые задания на Авдеевском направлении. Пресс-служба бригады заявила, что это фейк и на видео – переодетые в украинскую форму оккупанты.

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Артём Джерипа
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