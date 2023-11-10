Россия штурмовала на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки – карта

Российские оккупанты штурмовали на семи направлениях, Силы обороны отразили атаки и продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отразили семь атак противника.

На Лиманском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Оккупанты вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там Силы обороны отразили более 25 атак.

На Шахтерском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре таки оккупантов в районах Вербового и Работино Запорожской области.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

10 октября Генштаб сообщил, что потери армии РФ в Украине составили 800 человек, уничтожены также 14 артиллерийских систем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности.

Российские паблики распространили видео, записанное якобы бойцами 110-й бригады, выполняющими боевые задания на Авдеевском направлении. Пресс-служба бригады заявила, что это фейк и на видео – переодетые в украинскую форму оккупанты.

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