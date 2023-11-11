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Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 07:59
Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери на 11 ноября ориентировочно составили:

- личного состава – около 310 650 (+1130) человек;

- танков ‒ 5342 (+25);

- боевых бронированных машин – 10041 (+24);

- артиллерийских систем – 7527 (+38);

- РСЗО – 879 (+2);

- средств ПВО – 579 (+1);

- самолетов – 322 (+0);

- вертолетов – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25);

- крылатых ракет – 1559 (+1);

- кораблей / катеров ‒ 22 (+2);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49);

- специальной техники – 1069 (+9).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • 11 ноября глава КГВА сообщил, что на подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов, такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому следует не игнорировать сигналы тревоги.
  • Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БПЛА и ракетами.

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Артём Джерипа
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