Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков
За сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков, уничтожили 25 танков, 24 бронемашины и 38 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери на 11 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 310 650 (+1130) человек;
- танков ‒ 5342 (+25);
- боевых бронированных машин – 10041 (+24);
- артиллерийских систем – 7527 (+38);
- РСЗО – 879 (+2);
- средств ПВО – 579 (+1);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25);
- крылатых ракет – 1559 (+1);
- кораблей / катеров ‒ 22 (+2);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49);
- специальной техники – 1069 (+9).
- 11 ноября глава КГВА сообщил, что на подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов, такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому следует не игнорировать сигналы тревоги.
- Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БПЛА и ракетами.
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