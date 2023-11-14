Генштаб: Россия наступает от Купянска до Работино, ожесточенные бои вокруг Донецка — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили семь атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Вблизи Кременной ВСУ отразили шесть штурмов в районах Надии, Новоегоровки и Торского.

Под Бахмутом безуспешными были 15 атак врага в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку при поддержке авиации, несут значительные потери, ВСУ держат оборону и отбили 18 атак в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Также отбито 24 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Захлебнулся штурм врага и в районе Золотой Нивы. В Запорожской области отбито четыре атаки в районе Работино. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также один — по зенитно-ракетному комплексу.

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