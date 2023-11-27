Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов окупантов, но больше авиаударов – карта

"Наши защитники держат оборону – бьем и будем бить, несмотря на погоду. Длятся тяжелые бои как у Коксохима, так и в районе Ясиноватой", – Штупун

Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун для большого материала LIGA.net о ситуации на фронте с наступлением холодов.

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По его словам, на всем Таврическом направлении погода неоднородна: где-то снег, где-то дождь, однако сильный ветер повсюду. Это усложняет работу беспилотной авиации – и украинской, и российской, отметил Штупун.

"[На Авдеевском направлении] бой практически не стихает. Враг применяет незначительные силы бронетехники, потому что наши воины очень много ее уничтожили. Но продолжает гнать вперед свою пехоту. Сейчас враг действует силами одного-двух мотострелковых отделений – это до 20 человек", – сообщил военный.

Из-за непогоды оккупанты стали применять меньше беспилотников, зато увеличили количество авиаударов: если два-три дня назад их количество достигало шести, то за прошедшие сутки по защитникам нанесли 17 ударов управляемыми авиабомбами, сообщил он.

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На Таврическом направлении за минувшие сутки Силы обороны уничтожили три танка полностью, ликвидировали более 500 оккупантов, около 80% из них именно в Донецкой области – в районе Марьинки и Авдеевки, отметил Штупун.

Он отметил, что за последние пять дней захватчики теряют в районе Авдеевки ежедневно убитыми и ранеными по 400-500 человек, около 30 россиян сдались в плен.

На этом же направлении оккупанты сохраняют наибольшую активность, за сутки украинские защитники отбили там 30 атак: восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового и в районах Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского, отметил военный.

"Наши защитники держат оборону – бьем и будем бить, несмотря на погоду. Продолжаются тяжелые бои как у Коксохима, так и в районе Ясиноватой", – отметил Штупун.

26 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики при поддержке авиации не оставляют попыток оцепить Авдеевку: без успеха вели наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области.

Стратком ВСУ показал, как выглядел Авдеевский Коксохим состоянием на 7 ноября.

WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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