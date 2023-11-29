Зеленский наградил военных, защищающих левый берег Херсонской области – видео
Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, которые проводят наступательные действия на Херсонском направлении, вручив им государственные награды. Соответствующее видео верховный главнокомандующий опубликовал в соцсетях.
"Спасибо за защиту нашего государства, за все минуты, дни и месяцы, которые вы сражаетесь и отстаиваете суверенитет Украины", – обратился он к бойцам.
Зеленский привез и государственные награды, однако в целях безопасности передал часть орденов и медалей командирам военных подразделений для вручения по месту службы.
Военным, присутствовавшим на встрече, глава государства вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени и "Крест боевых заслуг".
Зеленский заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова, командующего морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ Юрия Содоля, а также пообщался с командирами бригад морской пехоты и ТРО, выполняющими боевые задания на Херсонском направлении.
Была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонской области, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности. В частности, речь шла о дополнительном обеспечении дронами и усилении фронтовой ПВО.
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