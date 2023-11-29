Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, которые проводят наступательные действия на Херсонском направлении, вручив им государственные награды. Соответствующее видео верховный главнокомандующий опубликовал в соцсетях.

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"Спасибо за защиту нашего государства, за все минуты, дни и месяцы, которые вы сражаетесь и отстаиваете суверенитет Украины", – обратился он к бойцам.

Зеленский привез и государственные награды, однако в целях безопасности передал часть орденов и медалей командирам военных подразделений для вручения по месту службы.

Военным, присутствовавшим на встрече, глава государства вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени и "Крест боевых заслуг".

Зеленский заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрея Гнатова, командующего морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ Юрия Содоля, а также пообщался с командирами бригад морской пехоты и ТРО, выполняющими боевые задания на Херсонском направлении.

Была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонской области, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности. В частности, речь шла о дополнительном обеспечении дронами и усилении фронтовой ПВО.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой активной, как и на прошлой неделе.

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