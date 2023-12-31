Поздравление от Залужного: 2023-й стал годом, когда Украина выстояла. Борьба продолжается

"Благодарю наших военных за стойкость и самоотдачу. Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину", – написал главком

Валерий Залужный (Фото - Офис президента)

2023 год стал для Украины годом сверхсложной борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Об этом написал в предновогоднем поздравлении главком ВСУ генерал Валерий Залужный.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Я благодарю наших военных за стойкость и самоотдачу величественному делу – защите Украины. Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину. Они всегда в наших сердцах", – написал главком.

Генерал считает, что 2024 год тоже не будет легким. "Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!" – заявил он.

Залужный поздравил с Новым Годом "всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины".

"Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!" – написал главком.