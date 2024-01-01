За добу Сили оборони ліквідували 780 окупантів, знищили 18 артсистем та 6 танків

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 1 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 360 010 (+780);

- танків – 5983 (+6);

- бойових броньованих машин – 11087 (+17);

- артилерійських систем – 8482 (+18);

- РСЗВ – 943 (+0);

- засобів ППО – 625 (+2);

- літаків – 329 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);

- крилатих ракет – 1709 (+0);

- кораблів / катерів – 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 330 (+38);

- спеціальної техніки – 1277 (+9)

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Генштаб повідомив, що впродовж доби російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми.

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