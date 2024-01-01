За добу Сили оборони ліквідували 780 окупантів, знищили 18 артсистем та 6 танків
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 1 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 360 010 (+780);

- танків – 5983 (+6);

- бойових броньованих машин – 11087 (+17);

- артилерійських систем – 8482 (+18);

- РСЗВ – 943 (+0);

- засобів ППО – 625 (+2);

- літаків – 329 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);

- крилатих ракет – 1709 (+0);

- кораблів / катерів – 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 330 (+38);

- спеціальної техніки – 1277 (+9)

Інфографіка: Генштаб ЗСУ
Інфографіка: Генштаб ЗСУ
  • Генштаб повідомив, що впродовж доби російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми.

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