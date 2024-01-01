За добу Сили оборони ліквідували 780 окупантів, знищили 18 артсистем та 6 танків
За добу Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 1 січня 2024 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 360 010 (+780);
- танків – 5983 (+6);
- бойових броньованих машин – 11087 (+17);
- артилерійських систем – 8482 (+18);
- РСЗВ – 943 (+0);
- засобів ППО – 625 (+2);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66);
- крилатих ракет – 1709 (+0);
- кораблів / катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 330 (+38);
- спеціальної техніки – 1277 (+9)
- Генштаб повідомив, що впродовж доби російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми.
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