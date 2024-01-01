За сутки Силы обороны ликвидировали 780 оккупантов, уничтожили 18 артсистем и 6 танков
За сутки Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 1 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 360 010 (+780);
– танков – 5983 (+6);
– боевых бронированных машин – 11087 (+17);
– артиллерийских систем – 8482 (+18);
– РСЗО – 943 (+0);
– средств ПВО – 625 (+2);
– самолетов – 329 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
– крылатых ракет – 1709 (+0);
– кораблей / катеров – 23 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
– специальной техники – 1277 (+9)
- Генштаб сообщил, что в течение суток российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы.
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