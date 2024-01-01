За сутки Силы обороны ликвидировали 780 оккупантов, уничтожили 18 артсистем и 6 танков

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 780 российских оккупантов, уничтожили 18 артиллерийских систем, 17 бронемашин и шесть танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 1 января 2024 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 360 010 (+780);

– танков – 5983 (+6);

– боевых бронированных машин – 11087 (+17);

– артиллерийских систем – 8482 (+18);

– РСЗО – 943 (+0);

– средств ПВО – 625 (+2);

– самолетов – 329 (+0);

– вертолетов – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);

– крылатых ракет – 1709 (+0);

– кораблей / катеров – 23 (+0);

– подводных лодок – 1(+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);

– специальной техники – 1277 (+9)

Инфографика: Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил, что в течение суток российские захватчики атаковали по всему фронту от Харьковской области до Херсонской, Силы обороны отражали штурмы.

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