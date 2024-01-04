ВСУ: Следующая цель РФ – захватить Часов Яр. Минимум – чтобы выйти на админграницу области
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили четыре атаки российских оккупантов – захватчики наступали в районе Богдановки, Андреевки, пытались наступать в направлении Часового Яра. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
"Часов Яр – это следующая цель врага. Задача минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области", – пояснил военный.
Оккупанты нанесли три авиаудара, применили 36 дронов-камикадзе и совершил 449 артиллерийских и минометных обстрелов, отметил он.
"Дроны-камикадзе, видим, что используют они плюс-минус в одинаковом количестве", – заметил Фитьо.
В сутки украинские защитники ликвидировали 113 захватчиков, уничтожили 48 единиц военной техники россиян: в частности, две боевые машины пехоты, одну боевую машину десанта и один пункт управления беспилотниками, подытожил спикер.
- В новогоднюю ночь воины Сил обороны продолжали отражать российские штурмы на восточном фронте, оккупанты понесли потери в живой силе и технике, сообщил Фитьо.
- 3 января командующий Сухопутными войсками проинформировал, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
- 4 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Роботиного и Крынок.
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