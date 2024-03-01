Украина является мировым пионером в БПЛА, бьем своими по нефтебазам в России — министр
Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических областей промышленности Александр Камышин в интервью The Independent.
По его словам, беспилотники стали краеугольным камнем на полях войны в Украине.
"Внутреннее производство имеет решающее значение", — сказал глава ведомства.
Он повторил обещание произвести миллион FPV-дронов в 2024 году, а также тысячи беспилотников с дальностью полета более 1000 км, которые бьют по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.
"Это меняет правила игры. Наши оборонные технологии действительно круты, и вместе с недавно сформированными силами беспилотных систем они принесут результаты", — заявил Камышин.
- 19 декабря 2023 года Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников до конца 2024 года.
- 18 февраля вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".
- 25 февраля Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. По его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя – украинского производства.
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