Украина является мировым пионером в БПЛА, бьем своими по нефтебазам в России — министр
Александр Камышин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических областей промышленности Александр Камышин в интервью The Independent.

По его словам, беспилотники стали краеугольным камнем на полях войны в Украине. 

"Внутреннее производство имеет решающее значение", — сказал глава ведомства.

Он повторил обещание произвести миллион FPV-дронов в 2024 году, а также тысячи беспилотников с дальностью полета более 1000 км, которые бьют по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. 

"Это меняет правила игры. Наши оборонные технологии действительно круты, и вместе с недавно сформированными силами беспилотных систем они принесут результаты", — заявил Камышин.

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