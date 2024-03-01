Україна є світовим піонером у безпілотниках, б'ємо своїми по нафтобазах у Росії — міністр

Камишін заявив, що безпілотники стали наріжним каменем на фронті війни проти України

Олександр Камишін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна позиціює себе як світового піонера у галузі безпілотних технологій, а внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Independent.

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За його словами, безпілотники стали наріжним каменем на полях війни в Україні.

"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення", — сказав глава відомства.

Він повторив обіцянку зробити мільйон FPV-дронів у 2024 році, а також тисячі безпілотників із дальністю польоту понад 1000 км, які б'ють по нафтопереробних заводах на території Росії.

"Це змінює правила гри. Наші оборонні технології справді круті, і разом із нещодавно сформованими силами безпілотних систем вони принесуть результати", – заявив Камишін.

19 грудня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників до кінця 2024 року.

18 лютого віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе на кшталт російських "Ланцетів".

25 лютого Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне цілі виробництва мільйона дронів. За його словами, 90% безпілотників, які нині Україна використовує на полі бою – українського виробництва.

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