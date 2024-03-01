Україна є світовим піонером у безпілотниках, б'ємо своїми по нафтобазах у Росії — міністр
Олександр Камишін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна позиціює себе як світового піонера у галузі безпілотних технологій, а внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Independent.

За його словами, безпілотники стали наріжним каменем на полях війни в Україні.

"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення", — сказав глава відомства.

Він повторив обіцянку зробити мільйон FPV-дронів у 2024 році, а також тисячі безпілотників із дальністю польоту понад 1000 км, які б'ють по нафтопереробних заводах на території Росії.

"Це змінює правила гри. Наші оборонні технології справді круті, і разом із нещодавно сформованими силами безпілотних систем вони принесуть результати", – заявив Камишін.

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