"Можна причепити кілограм вибухівки". Нацгвардія випробовує дрон, стійкий до РЕБ росіян

Начальник Національної гвардії Олександр Півненко висловив думку щодо того, як Силам оборони вистояти у тривалій війні проти російської агресії

Олександр Півненко (Фото: Facebook військового)

Нацгвардійці випробовують безпілотник, стійкий до російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це в інтерв'ю Укрінформ повідомив начальник Національної гвардії Олександр Півненко.

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Бригадного генерала запитали, як вистояти українській армії, якщо гіпотетично війна триватиме ще 10 років.

Він заявив, що є напрямки, у яких Сили оборони серйозно розвиваються, є напрямки, де, наприклад, хотілося б більше боєприпасів.

"Зараз випробовуємо дрон, який дуже стійкий до РЕБ. На нього кілограм вибухівки можна причепити. І це перспективно, тому що РЕБ розвивається – і наш, і їхній. Постійно треба рухатися, змінюватись знову і знову. Вдосконалювати підготовку, нарощувати логістику, гуртуватися. Так і вистояти", – висловився Півненко.

1 березня 2024 року глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що Україна позиціює себе як світового піонера у галузі безпілотних технологій, а внутрішнє виробництво має вирішальне значення.

2 липня головком Сирський заявив, що військове командування посилить роботу у сфері безпілотників та удосконалить систему тактичної медицини.

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