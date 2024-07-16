Нацгвардія поставила рекорд у знищеній артилерії росіян і контрбатарейній боротьбі

Протягом тижня нацгвардійці знищили 111 російських артсистем. Загалом від початку великої війни Росія втратила понад 15 000 систем

Фото: Нацгвардія

Підрозділи Нацгвардії протягом минулого тижня знищили понад сотню артилерійських систем російських окупантів, що є рекордним показником. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"Минулого тижня підрозділи НГУ по лінії фронту знищили 111 артилерійських систем. Це своєрідний рекорд за цим показником і щодо контрбатарейної боротьби", – зазначив він.

Музичук розповів, що на Харківському напрямку підрозділи НГУ відбили дві спроби штурмових дій. Ворог пробував наступати неподалік Вовчанська та Глибокого, але безуспішно. Росіяни намагалися штурмувати групами піхоти чисельністю до відділення, бронетехніку не застосовували.

Загалом від початку великої війни Сили оборони знищили 15 368 артсистем РФ.

16 липня Зеленський провів Ставку, на якій Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Обговорювались задуми російських військ і відповідь України на них.

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