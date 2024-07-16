Нацгвардия поставила рекорд в уничтоженной артиллерии россиян и контрбатарейной борьбе

В течение недели нацгвардейцы уничтожили 111 российских артсистем. В общей сложности с начала большой войны Россия потеряла более 15 000 систем

Фото: Нацгвардия

Подразделения Нацгвардии в течение прошлой недели уничтожили более сотни артиллерийских систем российских оккупантов, что является рекордным показателем. Об этом LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"На прошлой неделе подразделения НГУ по линии фронта уничтожили 111 артиллерийских систем. Это своеобразный рекорд по этому показателю и по контрбатарейной борьбе", – отметил он.

Музычук рассказал, что на Харьковском направлении подразделения НГУ отбили две попытки штурмовых действий. Враг пытался наступать неподалеку от Волчанска и Глубокого, но безуспешно. Россияне пытались штурмовать группами пехоты численностью до отделения, бронетехнику не применяли.

Всего с начала большой войны Силы обороны уничтожили 15 368 артсистем РФ.

16 июля Зеленский провел Ставку, на которой Сырский доложил о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Обсуждались замыслы российских войск и ответ на них.

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