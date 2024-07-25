Румунські військові показали уламки "шахеда", який приземлився на березі Дунаю – фото

Військові знайшли металеві деталі російського дрона у районі Плауру в дельті Дунаю

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

Румунські військові, яких відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки на українські порти, знайшли уламки, що можуть бути фрагментами збитих російських дронів типу Shahed. Відповідні фото публікує ресурс Digi 24.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними журналістів, військові виявили металеві деталі, які можуть бути компонентами російських безпілотників у районі Плауру в дельті Дунаю.

Фото: Digi24

Вранці 25 липня Повітряні сили ЗСУ заявили, що українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Раніше речник Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомляв, що Вашингтон готовий надати Румунії допомогу в розслідуванні можливого падіння російських безпілотників на території країни.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки безпілотників.

Читайте також: "Можна причепити кілограм вибухівки". Нацгвардія випробовує дрон, стійкий до РЕБ росіян