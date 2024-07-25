РФ ударила по "украинской Венеции" Вилково – есть разрушения и пострадавшие, попало в дом

Вилково (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российские оккупанты атаковали 11 дронами-камикадзе Shahed город Вилково на Дунае – двое человек пострадало, есть попадание в жилой дом и повреждения портовой инфраструктуры. Об этом сообщила Измаильская районная администрация.

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По ее данным, оккупанты ударили 11 "шахедами" по Вилково – повреждены объекты портовой инфраструктуры, а также зафиксировано попадание в частный дом.

Из-за атаки пострадали два человека, по состоянию на 8 утра специалисты продолжали ликвидировать последствия обстрела, заключает администрация.

Власти добавили фото поврежденного российской атакой дома:

Фото: Facebook Измаильской райадминистрации

Вилково – город на крайнем юго-западе Украины, расположенный в дельте реки Дунай.

Населённый пункт пронизан многочисленными водными каналами – и для передвижения по ним местные жители используют лодки. Из-за такой особенности Вилково называют украинской Венецией.

Фото: Вилковский городской совет

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в том числе город Измаил. В приграничье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения дронов, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах.

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