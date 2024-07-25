Росія вдарила по "українській Венеції" Вилковому – є руйнування та постраждалі, влучання у дім

Вилкове (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Російські окупанти атакували 11 дронами-камікадзе Shahed місто Вилкове на Дунаї – двоє людей постраждало, є влучання у житловий будинок та пошкодження портової інфраструктури. Про це повідомила Ізмаїльська районна адміністрація.

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За її даними, окупанти вдарили 11 "шахедами" по Вилковому – пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, а також зафіксовано влучання у приватний будинок.

Через атаку постраждало двоє осіб, станом на 8 ранку фахівці продовжували ліквідовувати наслідки обстрілу, підсумовує адміністрація.

Влада додала фото пошкодженого російською атакою будинку:

Фото: Facebook Ізмаїльської райадміністрації

Вилкове – місто на крайньому південному заході України, що розташоване у дельті річки Дунай.

Населений пункт пронизаний численними водними каналами – і для пересування ними місцеві мешканці користуються човнами. Через таку особливість Вилкове називають українською Венецією.

Фото: Вилківська міська рада

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

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