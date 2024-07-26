Росіяни атакували "шахедами" інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині

В’ячеслав Чаус (Фото: Чернігівська ОВА)

У ніч проти 26 липня росіяни атакували місто Ніжин ударними безпілотниками типу "шахед". Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

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О 00:11 в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування "шахедів" з півночі.

О 03:55 Чаус повідомив, що росіяни атакували Ніжин ударними безпілотниками. За його інформацією, є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Попередньо відомо про одного пораненого. Інших деталей очільник Чернігівської ОВА не розкрив.

У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 "шахедів". Ще три дрони перетнули кордон з Румунією. Загалом росіяни застосували 38 безпілотників.

Окупанти атакували 11 дронами-камікадзе місто Вилкове на Дунаї – двоє людей постраждало, є влучання у житловий будинок і пошкодження портової інфраструктури.

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