Ночная атака по регионам: Россия била "Искандером" и дронами, 20 из 22 "шахедов" сбила ПВО

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 26 июля россияне атаковали украинские регионы ракетой и дронами-камикадзе, большинство из которых удалось сбить. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Он сообщил, что ночью оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области России по Донецкой области и ударными беспилотниками типа "шахед" из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и российского Курска.

Олещук отметил, что ВС обнаружили 22 беспилотника. 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

В ночь на 25 июля в небе над Украиной было сбито 25 "шахедов". Еще три дрона пересекли границу с Румынией. В общей сложности россияне применили 38 беспилотников.

В ночь на 26 июля россияне атаковали "шахедами" Нежин. Есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие.

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