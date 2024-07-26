Нічна атака по регіонах: Росія била "Іскандером" і дронами, 20 з 22 "шахедів" збила ППО

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 26 липня росіяни атакували українські регіони ракетою та дронами-камікадзе, більшість з яких вдалося збити. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він повідомив, що вночі окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області Росії по Донецькій області й ударними безпілотниками типу "шахед" з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) і російського Курська.

Олещук зазначив, що ПС виявили 22 безпілотники. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях.

У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 "шахедів". Ще три дрони перетнули кордон з Румунією. Загалом росіяни застосували 38 безпілотників.

У ніч проти 26 липня росіяни атакували "шахедами" Ніжин. Є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток.

Читайте також: Румунські військові показали уламки "шахеда", що приземлився на березі Дунаю – фото