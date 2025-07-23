Україні важливо отримати комплекс США, який і збиває ракети, і б'є Tomahawk, каже аналітик Бадрак
Україні було б вкрай важливо отримати американський наземний ракетний комплекс MRC Typhon, здатний одночасно бити як зенітними ракетами, так і крилатими далекобійними ракетами Tomahawk, заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
"Якщо чесно, то для України було б вкрай важливо отримати не просто ракети Tomahawk, а наземний ракетний комплекс MRC Typhon, здатний одночасно вести вогонь як багатоцільовими зенітними ракетами SM-6 (Standard Missile-6), так і крилатими Tomahawk Block V", – розповів експерт.
За його словами, можливість одночасно використовувати ці ракети робить комплекс MRC Typhon універсальною пусковою установкою для знищення повітряних, балістичних, надводних та наземних цілей.
Раніше Штати розглядали базування такого комплексу у Німеччині, а в лютому 2025-го цією системою американці забезпечували захист Філіппін.
На думку Бадрака, Україна разом з європейськими партнерами могла б орендувати або купити MRC Typhon.
"Адже в медіа вже вказували, що армія Філіппін стане одним із перших (або найпершим) зарубіжним одержувачем цих новітніх американських MRC Typhon, що пов'язано з протистоянням США та Китаю в Південно-Китайському морі", – розповів аналітик.
Водночас, наголосив він, протистояння у цьому регіоні є лише ймовірним, тоді як в Україні вже четвертий рік триває найбільша війна у Європі, яка загрожує партнерам Штатів по НАТО.
Це мало б стати аргументом, що Україна є не менш вагомим партнером для захисту, аніж Філіппіни, зауважив Бадрак.
- 14 липня Штати й НАТО уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України. В Альянсі повідомили LIGA.net, що сім країн Європи та Канада уже доєднались до ініціативи.
- Заступник глави ГУР Скібіцький заявляв, що без стратегічних бомбардувальників Україні буде складно використовувати ракети Tomahawk, якщо США схвалять їх постачання. Також розвідник зазначив, що для України реально отримати 17 пускових установок для систем Patriot у межах нової угоди між Штатами та НАТО.
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