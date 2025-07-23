Україні важливо отримати комплекс США, який і збиває ракети, і б'є Tomahawk, каже аналітик Бадрак

Експерт вважає, що Україна та Європа могли б орендувати або купити американський MRC Typhon

Комплекс MRC Typhon (Фото: US Army)

Україні було б вкрай важливо отримати американський наземний ракетний комплекс MRC Typhon, здатний одночасно бити як зенітними ракетами, так і крилатими далекобійними ракетами Tomahawk, заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Якщо чесно, то для України було б вкрай важливо отримати не просто ракети Tomahawk, а наземний ракетний комплекс MRC Typhon, здатний одночасно вести вогонь як багатоцільовими зенітними ракетами SM-6 (Standard Missile-6), так і крилатими Tomahawk Block V", – розповів експерт.

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За його словами, можливість одночасно використовувати ці ракети робить комплекс MRC Typhon універсальною пусковою установкою для знищення повітряних, балістичних, надводних та наземних цілей.

Раніше Штати розглядали базування такого комплексу у Німеччині, а в лютому 2025-го цією системою американці забезпечували захист Філіппін.

На думку Бадрака, Україна разом з європейськими партнерами могла б орендувати або купити MRC Typhon.

"Адже в медіа вже вказували, що армія Філіппін стане одним із перших (або найпершим) зарубіжним одержувачем цих новітніх американських MRC Typhon, що пов'язано з протистоянням США та Китаю в Південно-Китайському морі", – розповів аналітик.

Водночас, наголосив він, протистояння у цьому регіоні є лише ймовірним, тоді як в Україні вже четвертий рік триває найбільша війна у Європі, яка загрожує партнерам Штатів по НАТО.

Це мало б стати аргументом, що Україна є не менш вагомим партнером для захисту, аніж Філіппіни, зауважив Бадрак.