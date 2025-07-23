Украине важно получить комплекс, который и сбивает ракеты, и бьет Tomahawk, говорит Бадрак

Эксперт считает, что Украина и Европа могли бы арендовать или купить американский MRC Typhon

Комплекс MRC Typhon (Фото: US Army)

Украине крайне важно получить американский наземный ракетный комплекс MRC Typhon, способный одновременно бить как зенитными ракетами, так и крылатыми дальнобойными ракетами Tomahawk, заявил в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Если честно, то для Украины было бы крайне важно получить не просто ракеты Tomahawk, а наземный ракетный комплекс MRC Typhon, способный одновременно вести огонь как многоцелевыми зенитными ракетами SM-6 (Standard Missile-6), так и крылатыми Tomahawk Block V", – рассказал эксперт.

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По его словам, возможность одновременно использовать эти ракеты делает комплекс MRC Typhon универсальной пусковой установкой для уничтожения воздушных, баллистических, надводных и наземных целей.

Ранее Штаты рассматривали базирование такого комплекса в Германии, а в феврале 2025-го этой системой американцы обеспечивали защиту Филиппин.

По мнению Бадрака, Украина вместе с европейскими партнерами могла бы арендовать или купить MRC Typhon.

"Ведь в медиа уже указывали, что армия Филиппин станет одним из первых (или самым первым) зарубежным получателем этих новейших американских MRC Typhon, что связано с противостоянием США и Китая в Южно-Китайском море", – рассказал аналитик.

В то же время, подчеркнул он, противостояние в этом регионе является лишь вероятным, тогда как в Украине уже четвертый год продолжается самая большая война в Европе, которая угрожает партнерам Штатов по НАТО.

Это должно было бы стать аргументом, что Украина является не менее весомым партнером для защиты, чем Филиппины, отметил Бадрак.