Путін втрутився у переговори якраз тоді, коли набирала обертів підтримка Трампом України – Bloomberg

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Втручання російського диктатора Володимира Путіна у переговори відбулося саме у той момент, коли набирала обертів підтримка України з боку президента США Дональда Трампа. Про це агенції Bloomberg зауважили чотири неназвані європейські чиновники, реагуючи на останній дзвінок між диктатором та президентом 16 жовтня.

Вони висловили занепокоєння стосовно оголошення про майбутній саміт між Трампом та Путіним в угорській столиці Будапешті.

Посадовці зауважили, що російський диктатор намагався виграти час й зірвати переговори президента США з його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

Двоє чиновників зауважили, що лідерам Європейського союзу слід зайняти тверду позицію проти Росії й знайти шляхи протидіяти впливу Путіна на Трампа під час саміту в Будапешті.

Один зі співрозмовців Bloomberg запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах Зеленського, Європи та Трампа у Білому домі після серпневого саміту на Алясці, був у якийсь спосіб присутній під час зустрічі в Угорщині.

Один неназваний високопосадовець ЄС висловив сподівання, що президент США пам'ятатиме – після саміту на Алясці російський диктатор вчинив протилежно тому, на що сподівався глава Штатів.