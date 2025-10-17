Путін втрутився у переговори якраз тоді, коли набирала обертів підтримка Трампом України – Bloomberg
Втручання російського диктатора Володимира Путіна у переговори відбулося саме у той момент, коли набирала обертів підтримка України з боку президента США Дональда Трампа. Про це агенції Bloomberg зауважили чотири неназвані європейські чиновники, реагуючи на останній дзвінок між диктатором та президентом 16 жовтня.
Вони висловили занепокоєння стосовно оголошення про майбутній саміт між Трампом та Путіним в угорській столиці Будапешті.
Посадовці зауважили, що російський диктатор намагався виграти час й зірвати переговори президента США з його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.
Двоє чиновників зауважили, що лідерам Європейського союзу слід зайняти тверду позицію проти Росії й знайти шляхи протидіяти впливу Путіна на Трампа під час саміту в Будапешті.
Один зі співрозмовців Bloomberg запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах Зеленського, Європи та Трампа у Білому домі після серпневого саміту на Алясці, був у якийсь спосіб присутній під час зустрічі в Угорщині.
Один неназваний високопосадовець ЄС висловив сподівання, що президент США пам'ятатиме – після саміту на Алясці російський диктатор вчинив протилежно тому, на що сподівався глава Штатів.
- 16 жовтня Зеленський, після нового дзвінка Трампа й Путіна, пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні ракет Tomahawk.
- Президент США розповів, що під час розмови російському диктатору не сподобалась ідея передання Tomahawk Україні. Водночас Трамп заявив, що Америці також потрібні ці ракети.
- Глава ОП Єрмак повідомив, що Зеленський сподівається, що його зустріч з американським президентом призведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні. За словами чиновника, Київ усе ще чекає на рішення щодо Tomahawk і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".
