FT: "Історична" тирада Путіна на Алясці змусила Трампа підвищувати голос і пригрозити піти

Російський диктатор на зустрічі в Анкориджі взявся розлого розказувати йому про Рюрика і Хмельницького, що "збентежило" Трампа, пише FT

Дональд Трамп і Володимир Путін на Алясці (Фото: EPA)

Під час зустрічі на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп хотів укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни, але той відхилив пропозицію та почав довгу "історичну" промову, що "збентежило" американського лідера. Про це пише британське видання Financial Times, яке поспілкувалося з вісьмома західними та українськими чиновниками та дипломатами, а також з людьми в Москві, яким відомий зміст розмови Путіна і Трампа.

Як стверджують кілька обізнаних з переговорами співрозмовників, у своїй "історичній" промові російський диктатор торкнувся як середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський та Ярослав Мудрий, так і козацького гетьмана XVII століття Богдана Хмельницького.

Останніх двох він часто згадує, коли хоче довести свою думку, що начебто Україна та Росія – одна нація.

Російський диктатор сказав, що "війна закінчиться лише за умови капітуляції України та передання більшої частини Донбасу".

За словами співрозмовників FT, тоді "ошелешений" Трамп кілька разів підвищував голос, погрожуючи піти. Зрештою, він перервав зустріч і скасував запланований обід, на якому делегації США та Росії мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю.

FT пише, що через дедалі більше роздратування Трампа Путіним адміністрація президента США дозволила європейським союзникам купувати зброю Штатів для України, бити по російській енергетичній інфраструктурі та погрожувати Путіну продажем Києву далекобійних ракет, здатних уразити Москву.

До того ж Вашингтон запровадив додатковий 25-відсотковий тариф на імпорт з Індії у відповідь на продовження закупівель російської нафти.