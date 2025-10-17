Стало відомо, о котрій зустрінуться Зеленський і Трамп
Катерина Широкопояс
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп зустрінуться ввечері 17 жовтня о 20:00 за київським часом. Про це повідомляє ресурс Roll Call, який відстежує графік зустрічей президента США.
Переговори пройдуть в неформальній обстановці за обідом і будуть закритими для преси.
Як зазначено у розкладі Трампа, опісля розмови з Зеленським він поїде до Флориди. Чи відбудеться спільний підхід до преси очільників двох країн – наразі невідомо.
- 17 жовтня Трамп зідзвонився з Путіним та анонсував з ним зустріч в Угорщині у найближчі два тижні.
- Вони обговорили, зокрема, передання ракет Tomahawk Україні. За словами президента США, Путіну справді не сподобалась ця ідея.
- Також Трамп заявив, що Україна не буде причиною третьої світової війни, й нагадав, що завершив вже вісім воєн, а ця нібито може стати дев'ятою.
