Стало відомо, о котрій зустрінуться Зеленський і Трамп

Зустріч лідерів України та США розпочнеться ввечері 17 жовтня за київським часом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп зустрінуться ввечері 17 жовтня о 20:00 за київським часом. Про це повідомляє ресурс Roll Call, який відстежує графік зустрічей президента США.

Переговори пройдуть в неформальній обстановці за обідом і будуть закритими для преси.

Як зазначено у розкладі Трампа, опісля розмови з Зеленським він поїде до Флориди. Чи відбудеться спільний підхід до преси очільників двох країн – наразі невідомо.