Трамп: Україна не стане причиною третьої світової

Трамп розповів журналістам про розмову з диктатором Путіним і плани зустрітись з ним в Угорщині, щоб зупинити війну

Дональд Трамп (Фото: Epa / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявив, що третя світова війна не почнеться через Україну. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я не починав цю війну. Це угода Байдена, і я потрапив у неї, і це був повний безлад, який міг призвести до третьої світової війни. Цього не станеться, але могло статися", – сказав він.

Президент США вкотре заявив, що Байден "розпочинав війни, бо був дурним, а за каденції Трампа цього б ніколи не сталося б".

За його словами, "він не знає жодного президента, який закінчував війни, а він завершив вісім, тож ця буде дев'ятою. Усі його зусилля спрямовані на те, щоб сприяти миру у Європі й "рятувати життя".

"Я роблю це, щоб врятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас. Між нами океан. Я хочу допомогти Європі, бо вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу", – сказав американський лідер.

Він зауважив, що планує зустріч з Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня, а з російським диктатором Путіним побачиться впродовж двох тижнів в Угорщині. Трамп додав, що інколи йому "складно проводити зустрічі", бо "ці двоє (Зеленський і Путін) мають жахливі стосунки".

За словами Трампа, на війні між Росією й Україною лише минулого тижня загинуло понад 7 тисяч людей.

"Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів. І ми вважаємо, що нам вдасться це зупинити. Я думаю, що завдяки моїм стосункам із президентом Путіним це відбудеться дуже швидко", – переконаний Трамп.