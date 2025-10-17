Трамп: Украина не станет причиной третьей мировой войны

Трамп рассказал журналистам о разговоре с диктатором Путиным и планах встретиться с ним в Венгрии, чтобы остановить войну

Дональд Трамп (Фото: Epa / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война не начнется из-за Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я не начинал эту войну. Это соглашение Байдена, и я попал в него, и это был полный бардак, который мог привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло произойти", – сказал он.

Президент США в очередной раз заявил, что Байден "начинал войны, потому что был глупым, а при каденции Трампа этого бы никогда не произошло бы".

По его словам, "он не знает ни одного президента, который заканчивал войны, а он завершил восемь, поэтому эта будет девятой. Все его усилия направлены на то, чтобы способствовать миру в Европе и "спасать жизни".

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас. Между нами океан. Я хочу помочь Европе, потому что они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", – сказал американский лидер.

Он отметил, что планирует встречу с Зеленским в пятницу, 17 октября, а с российским диктатором Путиным увидится в течение двух недель в Венгрии. Трамп добавил, что иногда ему "сложно проводить встречи", потому что у "этих двоих (Зеленского и Путина) ужасные отношения".

По словам Трампа, на войне между Россией и Украиной только на прошлой неделе погибло более 7 тысяч человек.

"Это не влияет на нашу страну. Мы не теряем американцев. Но они теряют россиян, украинцев, преимущественно солдат. И мы считаем, что нам удастся это остановить. Я думаю, что благодаря моим отношениям с президентом Путиным это произойдет очень быстро", – убежден Трамп.