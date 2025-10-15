Зеленский: Встреча с Трампом может реально приблизить завершение войны

Встреча Зеленского с Трампом запланирована на 17 октября в Белом доме

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая встреча с американским лидером США Дональдом Трампом может "реально приблизить завершение войны". Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, Украина уже проработала военные и экономические части предстоящей встречи с Трампом. Он также отметил, что повестка дня встречи с президентом Америки очень содержательная.

"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", – сказал Зеленский.

По данным FT, Трамп и Зеленский будут обсуждать, как принудить российского диктатора Владимир Путина сесть за стол переговоров.

Встреча состоится 17 октября после двух телефонных разговоров президентов Украины и США, во время которых, в частности, обсуждались дальнобойные удары по РФ и потенциальная передача Украине ракет Tomahawk.