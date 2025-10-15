Зеленский: Встреча с Трампом может реально приблизить завершение войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая встреча с американским лидером США Дональдом Трампом может "реально приблизить завершение войны". Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.
По словам Зеленского, Украина уже проработала военные и экономические части предстоящей встречи с Трампом. Он также отметил, что повестка дня встречи с президентом Америки очень содержательная.
"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", – сказал Зеленский.
По данным FT, Трамп и Зеленский будут обсуждать, как принудить российского диктатора Владимир Путина сесть за стол переговоров.
Встреча состоится 17 октября после двух телефонных разговоров президентов Украины и США, во время которых, в частности, обсуждались дальнобойные удары по РФ и потенциальная передача Украине ракет Tomahawk.
- 13 октября украинская делегация отправилась в США, где начинает неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне. Одной из основных тем будет усиление ударных возможностей Украины.
- 14 октября Трамп подтвердил, что 17 октября встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
