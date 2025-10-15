Зеленський: Зустріч із Трампом може реально наблизити завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч з американським лідером США Дональдом Трампом може "реально наблизити завершення війни". Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, Україна вже пропрацювала військові та економічні частини майбутньої зустрічі з Трампом. Він також зазначив, що порядок денний зустрічі з президентом Америки дуже змістовний.
"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік із нами в цій роботі", – сказав Зеленський.
За даними FT, Трамп і Зеленський обговорюватимуть, як примусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл перемовин.
Зустріч відбудеться 17 жовтня після двох телефонних розмов президентів України й США, під час яких, зокрема, обговорювались далекобійні удари по РФ і потенційне передання Україні ракет Tomahawk.
- 13 жовтня українська делегація вирушила до США, де розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні. Однією з основних тем буде посилення ударних спроможностей України.
- 14 жовтня Трамп підтвердив, що 17 жовтня зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.
