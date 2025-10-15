Зеленський: Зустріч із Трампом може реально наблизити завершення війни

Зустріч Зеленського з Трампом запланована на 17 жовтня у Білому домі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч з американським лідером США Дональдом Трампом може "реально наблизити завершення війни". Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Україна вже пропрацювала військові та економічні частини майбутньої зустрічі з Трампом. Він також зазначив, що порядок денний зустрічі з президентом Америки дуже змістовний.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік із нами в цій роботі", – сказав Зеленський.

За даними FT, Трамп і Зеленський обговорюватимуть, як примусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл перемовин.

Зустріч відбудеться 17 жовтня після двох телефонних розмов президентів України й США, під час яких, зокрема, обговорювались далекобійні удари по РФ і потенційне передання Україні ракет Tomahawk.