Стало известно, во сколько встретятся Зеленский и Трамп
Екатерина Широкопояс
Редактор новостей LIGA.net
17 октября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся вечером в 20:00 по киевскому времени. Об этом сообщает ресурс Roll Call, который отслеживает график встреч президента США.
Переговоры пройдут в неформальной обстановке за обедом и будут закрытыми для прессы.
Как указано в расписании Трампа, после разговора с Зеленским он поедет во Флориду. Состоится ли совместный подход к прессе руководителей двух стран – пока неизвестно.
- 17 октября Трамп созвонился с Путиным и анонсировал с ним встречу в Венгрии в ближайшие две недели.
- Они обсудили, в частности, передачу ракет Tomahawk Украине. По словам президента США, Путину действительно не понравилась эта идея.
- Также Трамп заявил, что Украина не будет причиной третьей мировой войны, и напомнил, что завершил уже восемь войн, а эта якобы может стать девятой.
