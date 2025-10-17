Стало известно, во сколько встретятся Зеленский и Трамп

Встреча лидеров Украины и США начнется вечером 17 октября по киевскому времени

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

17 октября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся вечером в 20:00 по киевскому времени. Об этом сообщает ресурс Roll Call, который отслеживает график встреч президента США.

Переговоры пройдут в неформальной обстановке за обедом и будут закрытыми для прессы.

Как указано в расписании Трампа, после разговора с Зеленским он поедет во Флориду. Состоится ли совместный подход к прессе руководителей двух стран – пока неизвестно.