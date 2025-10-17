FT: "Историческая" тирада Путина на Аляске заставила Трампа повышать голос и пригрозить

Российский диктатор на встрече в Анкоридже принялся пространно рассказывать ему о Рюрике и Хмельницком, что "смутило" Трампа, пишет FT

Дональд Трамп и Владимир Путин на Аляске (Фото: EPA)

Во время встречи на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп хотел заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны, но тот отклонил предложение и начал длинную "историческую" речь, что "смутило" американского лидера. Об этом пишет британское издание Financial Times, которое пообщалось с восемью западными и украинскими чиновниками и дипломатами, а также с людьми в Москве, которым известно содержание разговора Путина и Трампа.

Как утверждают несколько осведомленных с переговорами собеседников, в своей "исторической" речи российский диктатор коснулся как средневековых князей, таких как Рюрик Новгородский и Ярослав Мудрый, так и казацкого гетмана XVII века Богдана Хмельницкого.

Последних двух он часто вспоминает, когда хочет доказать свое мнение, что якобы Украина и Россия – одна нация.

Российский диктатор сказал, что "война закончится только при условии капитуляции Украины и передачи большей части Донбасса".

По словам собеседников FT, тогда "ошарашенный" Трамп несколько раз повышал голос, угрожая уйти. В конце концов он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации США и России должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

FT пишет, что из-за все большего раздражения Трампа Путиным администрация президента США позволила европейским союзникам покупать оружие Штатов для Украины, бить по российской энергетической инфраструктуре и угрожать Путину продажей Киеву дальнобойных ракет, способных поразить Москву.

К тому же Вашингтон ввел дополнительный 25-процентный тариф на импорт из Индии в ответ на продолжение закупок российской нефти.