Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Вмешательство российского диктатора Владимира Путина в переговоры произошло именно в тот момент, когда набирала обороты поддержка Украины со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Bloomberg отметили четыре неназванных европейских чиновника, реагируя на последний звонок между диктатором и президентом 16 октября.

Они выразили обеспокоенность относительно объявления о предстоящем саммите между Трампом и Путиным в ївенгерской столице Будапеште.

Чиновники отметили, что российский диктатор пытался выиграть время и сорвать переговоры президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Двое чиновников отметили, что лидерам Европейского союза следует занять твердую позицию против России и найти пути противодействовать влиянию Путина на Трампа во время саммита в Будапеште.

Один из собеседников Bloomberg предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговоры Зеленского, Европы и Трампа в Белом доме после августовского саммита на Аляске, присутствовал каким-то образом во время встречи в Венгрии.

Один неназванный высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что президент США будет помнить – после саммита на Аляске российский диктатор совершил в противоположность тому, на что надеялся глава Штатов.