Путин вмешался как раз тогда, когда набирала обороты поддержка Трампом Украины – Bloomberg
Вмешательство российского диктатора Владимира Путина в переговоры произошло именно в тот момент, когда набирала обороты поддержка Украины со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Bloomberg отметили четыре неназванных европейских чиновника, реагируя на последний звонок между диктатором и президентом 16 октября.
Они выразили обеспокоенность относительно объявления о предстоящем саммите между Трампом и Путиным в ївенгерской столице Будапеште.
Чиновники отметили, что российский диктатор пытался выиграть время и сорвать переговоры президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
Двое чиновников отметили, что лидерам Европейского союза следует занять твердую позицию против России и найти пути противодействовать влиянию Путина на Трампа во время саммита в Будапеште.
Один из собеседников Bloomberg предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговоры Зеленского, Европы и Трампа в Белом доме после августовского саммита на Аляске, присутствовал каким-то образом во время встречи в Венгрии.
Один неназванный высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что президент США будет помнить – после саммита на Аляске российский диктатор совершил в противоположность тому, на что надеялся глава Штатов.
- 16 октября Зеленский, после нового звонка Трампа и Путина, связал возвращение России к переговорам с обсуждением передачи Украине Tomahawk.
- Президент США рассказал, что во время разговора российскому диктатору во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk Украине. В то же время Трамп заявил, что Америке также нужны эти ракеты.
- Глава ОП Ермак сообщил, что Зеленский надеется, что его встреча с американским президентом приведет к четким решениям со стороны США относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить Украине. По словам чиновника, Киев все еще ждет решения по Tomahawk и считает, что "такого рода вооружение может изменить ход игры"
