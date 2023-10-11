Сили оборони знищили літак і "Термінатор" окупантів за добу на півдні – Тарнавський

За добу Сили оборони на Таврійського напрямку знищили 98 одиниць техніки загарбників, зокрема штурмовик Су-25 і бойову машину підтримки танків "Термінатор", повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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"Воїни ОСУВ "Таврія" за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 і БМПТ "Термінатор", – написав він.

Українські захисники продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, де покращили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області, зазначив Тарнавський.

Упродовж доби окупанти завдали 26 авіаційних ударів, провели 56 бойових зіткнень, окрім того, здійснили 849 артобстрілів, пише командувач.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку за добу виконали 1777 вогневих завдань, повідомив він.

Загальні втрати загарбників на напрямку – 750 осіб, було знищено 98 одиниць військової техніки загарбників, пише Тарнавський.

Він наводить список знищеної техніки й об'єктів росіян: 18 танків, 59 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, вісім безпілотників, два автомобілі та три одиниці спеціальної техніки, склад боєприпасів і ще два "важливих об'єкти ворога".

ДОВІДКА. Об'єкт 199 "Рамка" ("Бойова машина підтримки танків", "Термінатор") — бойова машина вогневої підтримки російського виробництва. Як пишуть окупанти, ця техніка призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження танконебезпечних засобів супротивника — для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; також стверджується про можливість уражати на під час руху і з місця танки, БМП, доти, дзоти й інші високозахищені цілі.



"Термінатор" озброєний двома нарізними автоматичними гарматами 2А42 калібру 30 мм, кулеметом Калашнікова танковим модернізованим 7,62 мм, чотирма керованими протитанковими ракетами і двома автоматичними гранатометами.



Об'єкт 199 "Рамка" ("Бойова машина підтримки танків", "Термінатор") — бойова машина вогневої підтримки російського виробництва. Як пишуть окупанти, ця техніка призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження танконебезпечних засобів супротивника — для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; також стверджується про можливість уражати на під час руху і з місця танки, БМП, доти, дзоти й інші високозахищені цілі."Термінатор" озброєний двома нарізними автоматичними гарматами 2А42 калібру 30 мм, кулеметом Калашнікова танковим модернізованим 7,62 мм, чотирма керованими протитанковими ракетами і двома автоматичними гранатометами.

10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Надвечір речник Сил оборони Таврійського напрямку поінформував, що Сили оборони відбили всі атаки російських загарбників на Авдіївському напрямку та не допустили втрати рубежів і позицій.

Генштаб повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.

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