Силы обороны уничтожили самолет и "Терминатора" оккупантов за сутки на юге – Тарнавский
За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 98 единиц техники захватчиков, в том числе штурмовик Су-25 и боевую машину поддержки танков "Терминатор", сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Воины ОСУВ "Таврия" за сутки уничтожили почти 100 единиц вражеской техники, среди которой самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор", – написал он.
Украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где улучшили тактическое положение западнее Роботиного Запорожской области, отметил Тарнавский.
В течение суток оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, провели 56 боевых столкновений, кроме того, совершили 849 артобстрелов, пишет командующий.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в сутки выполнили 1777 огневых задач, сообщил он.
Общие потери захватчиков на направлении – 750 человек, было уничтожено 98 единиц военной техники захватчиков, пишет Тарнавский.
Он приводит список уничтоженной техники и объектов россиян: 18 танков, 59 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, восемь беспилотников, два автомобиля и три единицы специальной техники, склад боеприпасов и еще два "важных объекта врага".
"Терминатор" вооружен двумя нарезными автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, пулеметом Калашникова танковым модернизированным 7,62 мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами.
- 10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.
- Под вечер спикер Сил обороны Таврического направления проинформировал, что Силы обороны отразили все атаки российских захватчиков на Авдеевском направлении и не допустили потери рубежей и позиций.
- Генштаб сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
Читайте также: Генштаб подтвердил наступление России на Авдеевку: Атаковали до трех батальонов с техникой – карта
Комментарии