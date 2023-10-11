Силы обороны уничтожили самолет и "Терминатора" оккупантов за сутки на юге – Тарнавский

За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 98 единиц техники захватчиков, в том числе штурмовик Су-25 и боевую машину поддержки танков "Терминатор", сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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"Воины ОСУВ "Таврия" за сутки уничтожили почти 100 единиц вражеской техники, среди которой самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор", – написал он.

Украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где улучшили тактическое положение западнее Роботиного Запорожской области, отметил Тарнавский.

В течение суток оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, провели 56 боевых столкновений, кроме того, совершили 849 артобстрелов, пишет командующий.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в сутки выполнили 1777 огневых задач, сообщил он.

Общие потери захватчиков на направлении – 750 человек, было уничтожено 98 единиц военной техники захватчиков, пишет Тарнавский.

Он приводит список уничтоженной техники и объектов россиян: 18 танков, 59 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, восемь беспилотников, два автомобиля и три единицы специальной техники, склад боеприпасов и еще два "важных объекта врага".

СПРАВКА. Объект 199 "Рамка" ("Боевая машина поддержки танков", "Терминатор") – боевая машина огневой поддержки российского производства. Как пишут оккупанты, эта техника предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника — для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; также утверждается о возможности поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели.



"Терминатор" вооружен двумя нарезными автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, пулеметом Калашникова танковым модернизированным 7,62 мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами.



Объект 199 "Рамка" ("Боевая машина поддержки танков", "Терминатор") – боевая машина огневой поддержки российского производства. Как пишут оккупанты, эта техника предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника — для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; также утверждается о возможности поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели."Терминатор" вооружен двумя нарезными автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, пулеметом Калашникова танковым модернизированным 7,62 мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами и двумя автоматическими гранатометами.

10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Под вечер спикер Сил обороны Таврического направления проинформировал, что Силы обороны отразили все атаки российских захватчиков на Авдеевском направлении и не допустили потери рубежей и позиций.

Генштаб сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.

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