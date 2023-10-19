У Росії мінус два "Солнцепека", десятки атак у бік Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська – мапа
Протягом доби Сили оборони уразили дві важкі вогнеметні системи "Солнцепек", які вважаються "гордістю" російського військово-промислового комплексу. Окупанти здійснили десятки атак на Мар’їнському, Авдіївському і Куп’янському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Протягом доби українські підрозділи ракетних військ уразили два "Солнцепека", пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також 13 артилерійських засобів росіян.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак – в районі Надії Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки РФ в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку відбито атаки в районі Кліщіївки.
На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області. ЗСУ відбили понад 10 атак.
На Мар’їнському напрямку росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Мар’їнки. ЗСУ відбили 11 атак.
На Шахтарському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Золотої Ниви Донецької області.
- Вчора речник Таврійського напрямку Штупун заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, проводять перегрупування.
- Сьогодні він повідомив, що окупанти поновили атаки в районі Авдіївки, бої тривають цілодобово.
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