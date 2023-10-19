У Росії мінус два "Солнцепека", десятки атак у бік Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська – мапа

Протягом доби Сили оборони уразили дві важкі вогнеметні системи "Солнцепек", які вважаються "гордістю" російського військово-промислового комплексу. Окупанти здійснили десятки атак на Мар’їнському, Авдіївському і Куп’янському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Протягом доби українські підрозділи ракетних військ уразили два "Солнцепека", пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також 13 артилерійських засобів росіян.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак – в районі Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки РФ в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито атаки в районі Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області. ЗСУ відбили понад 10 атак.

На Мар’їнському напрямку росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Мар’їнки. ЗСУ відбили 11 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Золотої Ниви Донецької області.

Вчора речник Таврійського напрямку Штупун заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, проводять перегрупування.

Сьогодні він повідомив, що окупанти поновили атаки в районі Авдіївки, бої тривають цілодобово.

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