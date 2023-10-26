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Под Авдеевкой и Марьинкой ликвидировано 5000 россиян, Шторм-Z не хочет наступать – спикер

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 14:00
Под Авдеевкой и Марьинкой ликвидировано 5000 россиян, Шторм-Z не хочет наступать – спикер - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

С начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"С 10 октября уже почти более 5000 на Авдеевском и Марьинском направлениях враг потерял личный состав, – убитыми и ранеными. Также можно сказать, что цифра подходит к 400 единицам бронетехники", – сказал он.

Штупун добавил, что оккупанты пытаются подтянуть и опрокинуть определенные резервы по другим направлениям. Кроме того, враг бросает на Авдеевское направление пехоту, но, в частности, захватчики из отрядов "Шторм-Z", по словам Штупуна, уже отказываются воевать.

"Враг продолжает гнать вперед пехоту – она уже не очень желает идти – фиксируются случаи отказа, в том числе представителями "Шторм-Z", начинают в некоторых подразделениях бунтовать", – заявил спикер.

  • 25 октября Штупун сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.
  • В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".
  • Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш 26 октября заявил, что вблизи Авдеевки стало меньше стрелковых боев из-за непогоды.

Смотрите также: Оккупанты несколько суток без успеха штурмуют Марьинку, пытаются отрезать ее – видео ДПСУ

Милана Головань
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