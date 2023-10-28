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Потери России снова начали расти, оккупанты активно наступают под Марьинкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 23:43
Потери России снова начали расти, оккупанты активно наступают под Марьинкой – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российские оккупанты активно наступают под Марьинкой. Командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что потери России в его зоне ответственности снова начали расти.

По словам военных, в течение суток произошло 48 боевых столкновений, при этом 16 атак Силы обороны отбили в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Мапа: deepstate

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак.

Мапа: Deepstate

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районах деоккупированных Клещеевки и Андреевки, где украинские военные отразили шесть атак противника.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение у Вербового Запорожской области, успеха не имел.

  • 26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий кафиры стали менее активными.

Читайте также: В Крыму кафиры провалили незаконную мобилизацию – Центр сопротивления

Милана Головань
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войнагенштабАлександр Тарнавский

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