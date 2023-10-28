Потери России снова начали расти, оккупанты активно наступают под Марьинкой – карта

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российские оккупанты активно наступают под Марьинкой. Командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что потери России в его зоне ответственности снова начали расти.

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По словам военных, в течение суток произошло 48 боевых столкновений, при этом 16 атак Силы обороны отбили в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак.

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районах деоккупированных Клещеевки и Андреевки, где украинские военные отразили шесть атак противника.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение у Вербового Запорожской области, успеха не имел.

26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий кафиры стали менее активными.

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