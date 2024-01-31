Зеленский уволил начальника департамента СБУ Семенченко

Президент уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Семенченко, которого назначал сначала в 2019 году, а затем в 2022-м

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко. Указ №37/2024 был опубликован на сайте Офиса президента.

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"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

11 октября 2019 года Зеленский назначил Семенченко уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.

В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), имением под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами.

Журналисты раскрыли, что совместный бизнес жена сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы Приват. В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с другим днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном.

В октябре 2022 года президент подписал указ, согласно которому Семенченко стал начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

В ноябре президент уволил с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Александра Тарасовского.

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