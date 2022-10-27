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Зеленский назначил Романа Семенченко главой отдела защиты нацгосударственности СБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:51
Зеленский назначил Романа Семенченко главой отдела защиты нацгосударственности СБУ - Фото
Роман Семенченко (Фото: zhitomir.info)

Новым начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины стал Роман Семенченко. Указ о его назначении №741/2022 подписал президент Владимир Зеленский.

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Новый глава отдела СБУ – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 года тогдашний президент Виктор Януковича. До этого назначения в течение двух лет занимал должность замглавы УСБУ в Днепропетровской области.

В марте 2014-го на то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области.

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021-го уволил с этой должности.

В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), поместьем под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами.

Журналисты раскрыли, что совместный бизнес супруга сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы Приват. В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с другим днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном.

Имеет медаль "За военную службу Украины" от 2003 года.

Ресурс YouControl указывает, что Семенченко значится руководителем компаний "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" и "Кам'янське Агро".

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Євген Пилипенко
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