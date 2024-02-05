Скандал із СБУ і Bihus. Спецслужба заявила про операцію із протидії наркозлочинності

Коментуючи стеження за Bihus.Info, в СБУ заявили, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямків діяльності спецслужби

Скриншот з відео Bihus.Info

Служба безпеки України відреагувала на заяву Bihus.Info про те, що за операцію зі стеження за журналістами відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. У спецслужбі стверджують, що це нібито пов’язано із протидією організованій наркозлочинності.

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"За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники Bihus.Info. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", – заявили у спецслужбі.

Водночас, наголосили правоохоронці, було відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

"Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрямки його роботи", – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що "незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу".