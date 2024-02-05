Скандал із СБУ і Bihus. Спецслужба заявила про операцію із протидії наркозлочинності
Служба безпеки України відреагувала на заяву Bihus.Info про те, що за операцію зі стеження за журналістами відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. У спецслужбі стверджують, що це нібито пов’язано із протидією організованій наркозлочинності.
"За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники Bihus.Info. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", – заявили у спецслужбі.
Водночас, наголосили правоохоронці, було відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
"Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрямки його роботи", – йдеться в повідомленні.
У спецслужбі заявили, що "незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу".
- 16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту вживають наркотики. Він заявив про незаконне прослуховування.
- 17 січня журналісти Медіаруху закликали Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.
- СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту Bihus.Info. Зеленський відреагував на стеження за Bihus.Info – назвав тиск на журналістів "неприпустимим".