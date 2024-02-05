Скандал с СБУ и Bihus. Спецслужба заявила об операции по противодействию наркопреступности

Комментируя слежку за Bihus, в СБУ заявили, что противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности спецслужбы

Скриншот с видео Bihus.Info

Служба безопасности Украины отреагировала на заявление Bihus.Info о том, что за операцию по наблюдению за журналистами отвечал Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ. В спецслужбе утверждают, что это связано с противодействием организованной наркопреступности.

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"По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – заявили в спецслужбе.

В то же время, отметили правоохранители, было открыто уголовное производство по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы", – говорится в сообщении.

В спецслужбе заявили, что "независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу".