Дело о слежке за журналистами Bihus.Info передали ГБР – ранее расследовала СБУ

Государственное бюро расследований возьмется за досудебное расследование дела о слежке за журналистами проекта Bihus.Info

Фото: Bihus.Info

Офис генерального прокурора поручил Государственному бюро расследований дело о слежке за журналистами проекта Bihus.Info. Ранее расследование проводила Служба безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Офисе генерального прокурора в комментарии для LIGA.net объяснили, что изменили подследственность в производстве: ранее его открыла СБУ, но теперь его передали в ГБР.

Учитывая, что к совершению указанного уголовного преступления вероятно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований.

В частности, 6 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что готовит депутатское обращение в Офис генпрокурора с просьбой поручить расследование по делу другому правоохранительному органу, а не СБУ.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что "свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства".

"Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты – получать информацию об этой работе", – акцентировал он.

Также депутаты приняли решение 159 голосами "за" о вызове главы СБУ Василия Малюка в Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. После этого глава СБУ публично отреагировал на слежку за журналистами проекта Bihus.info со стороны его подчиненных. Он заявил, что такие действия недопустимы и они "вызывают настоящее возмущение".

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медиадвижения, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

21 января президент Владимир Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что руководитель Департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко был уволен из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

Читайте также: Скандал с Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо